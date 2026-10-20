Пара дзюдоист Бексултан Кулмырза принес сборной Казахстана четвертое золото Азиады-2026
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Бексултан Кулмырза принес сборной Казахстана по пара дзюдо второе золото на Азиатских играх 2026 года, которые принимает Япония, передает корреспондент NUR.KZ.
21-летний спортсмен выступил в весовой категории до 81 кг в классе J2 - лица с частичным нарушением зрения. По ходу соревнований он победил соперников из Ирана, Узбекистана и Южной Кореи.
Золото Кулмырзы стало четвертым для сборной Казахстана на нынешней Пара Азиаде - и вторым в дзюдо.
Также во вторник в этом виде спорта национальная команда отметилась двумя бронзовыми наградами. На третью ступень пьедестала в классе J2 поднялись Галымжан Смагулулы (до 81 кг) и Даяна Федосова (до 60 кг).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2445231-para-dzyudoist-beksultan-kulmyrza-prines-sbornoy-kazahstana-chetvertoe-zoloto-aziady-2026/
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