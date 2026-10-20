Пара дзюдоист Бексултан Кулмырза принес сборной Казахстана четвертое золото Азиады-2026

Бексултан Кулмырза принес сборной Казахстана по пара дзюдо второе золото на Азиатских играх 2026 года, которые принимает Япония, передает корреспондент NUR.KZ.

21-летний спортсмен выступил в весовой категории до 81 кг в классе J2 - лица с частичным нарушением зрения. По ходу соревнований он победил соперников из Ирана, Узбекистана и Южной Кореи.

Золото Кулмырзы стало четвертым для сборной Казахстана на нынешней Пара Азиаде - и вторым в дзюдо.

Также во вторник в этом виде спорта национальная команда отметилась двумя бронзовыми наградами. На третью ступень пьедестала в классе J2 поднялись Галымжан Смагулулы (до 81 кг) и Даяна Федосова (до 60 кг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.