Илья Малинин с отрывом в 40 баллов выиграл первый этап Гран-при по фигурному катанию

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин выиграл первый этап Гран-при ISU сезона 2025/26, который прошел в Анже, передает корреспондент NUR.KZ.

Американец уверенно лидировал после короткой программы и показал лучший результат и в произвольной. Во втором прокате он выполнил семь элементов ультра-си, то есть повышенной сложности — пять четверных прыжков и два тройных акселя. Лишь на одном из этих элементов был зафиксирован недокрут в четверть, остальные судьи оценили положительными надбавками.

Суммарно 20-летний Малинин набрал 321,00 балл (105,22 + 215,78). Он почти на 40 баллов опередил ближайшего преследователя и забрал золото.

Серебряным призером этапа в Анже стал француз Адам Сяо Хим Фа (280,95). Тройку медалистов замкнул грузин Ника Эгадзе (259,41).

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не был заявлен на эти соревнования. В рамках серии Гран-при он выступит на этапах в Китае и США.

В заключительный день турнира в Анже также определились победители и призеры в танцах на льду. Золото выиграли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (211,02), которые проводят первый совместный сезон. Серебро взяли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,24), бронзу — литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (201,05).

В шаге от пьедестала остановились титулованные итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (196,98). Замкнули пятерку сильнейших грузины Диана Дэвис и Глеб Смолкин (194,27) — победители недавнего Мемориала Дениса Тена.

