Илья Малинин с отрывом в 40 баллов выиграл первый этап Гран-при по фигурному катанию
Опубликовано:
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин выиграл первый этап Гран-при ISU сезона 2025/26, который прошел в Анже, передает корреспондент NUR.KZ.
Американец уверенно лидировал после короткой программы и показал лучший результат и в произвольной. Во втором прокате он выполнил семь элементов ультра-си, то есть повышенной сложности — пять четверных прыжков и два тройных акселя. Лишь на одном из этих элементов был зафиксирован недокрут в четверть, остальные судьи оценили положительными надбавками.
Суммарно 20-летний Малинин набрал 321,00 балл (105,22 + 215,78). Он почти на 40 баллов опередил ближайшего преследователя и забрал золото.
Серебряным призером этапа в Анже стал француз Адам Сяо Хим Фа (280,95). Тройку медалистов замкнул грузин Ника Эгадзе (259,41).
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не был заявлен на эти соревнования. В рамках серии Гран-при он выступит на этапах в Китае и США.
В заключительный день турнира в Анже также определились победители и призеры в танцах на льду. Золото выиграли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (211,02), которые проводят первый совместный сезон. Серебро взяли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,24), бронзу — литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (201,05).
В шаге от пьедестала остановились титулованные итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (196,98). Замкнули пятерку сильнейших грузины Диана Дэвис и Глеб Смолкин (194,27) — победители недавнего Мемориала Дениса Тена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2298909-ilya-malinin-s-otryvom-v-40-ballov-vyigral-pervyy-etap-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах