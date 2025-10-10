Сборная Казахстана проведет товарищеский матч против Узбекистана

Национальная мужская сборная Казахстана по футзалу сыграет товарищеский матч с командой Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Федерации футзала Узбекистана.

Пресс-служба Федерации футзала Узбекистана объявила о проведении товарищеского матча против национальной сборной Казахстана 16 октября в Ташкенте.

"Сборная Узбекистана, получившая путевку в финальную часть Кубка Азии-2026, 16 октября этого года в спортивном комплексе "Юнусабад" в нашей столице сыграет в товарищеском матче со сборной Казахстана. Данная встреча послужит для обеих сборных своеобразной проверкой сил», — гласит заявление сборной Узбекистана.

Старт товарищеского матча назначен на 17:00 по казахстанскому времени.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу в сентябре потерпела поражение от команды Италии в стыковом матче отбора на Евро-2026 и тем самым впервые с 2016 года не смогла выйти в основную стадию континентального первенства.

Сразу после матча с итальянцами о завершении карьеры за национальную команды страны заявили Чингиз Есенаманов, Дуглас Жуниор и Лео Жарагуа.

