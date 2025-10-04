Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алматы

В Алматы завершился Мемориал Дениса Тена 2025 года. Казахстанец Михаил Шайдоров стал чемпионом в мужском одиночном катании, передает корреспондент NUR.KZ.

Суббота стала заключительным соревновательным днем на турнире серии "Челленджер". Мужчины-одиночники представили произвольные программы.

Шайдоров шел лидером после короткой программы. В произвольной действующий победитель чемпионата четырех континентов и вице-чемпион мира также показал лучший результат.

Во время проката казахстанец выполнил фирменный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. На четверном тулупе он допустил падение, также потерял баллы на каскаде из четверного и двойного тулупов. Чисто Шайдоров выполнил еще три элемента ультра-си, то есть повышенной сложности: четверные лутц и флип, а также тройной аксель в комбинации с тройным лутцем.

Фигурист получил лучшую оценку за технику и заработал за произвольную программу 187,21 балла. С общей суммой 282,22 балла он одержал победу.

Второе место на Мемориале Дениса Тена занял грузин Ника Эгадзе (266,90). Тройку призеров замкнул американец Джейсон Браун (257,81). Действующий чемпион Казахстана Диас Жиренбаев расположился на 11-й позиции (208,68).

В танцах на льду победу одержали представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин (193,14). Второе место заняли американцы Уна и Гейдж Брауны (178,86). Третья ступень пьедестала осталась за шведами Миллой Рууд Рейтан и Николаем Майоровым (177,25). Казахстанцы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев заняли девятую позицию (131,59).

В мужском одиночном катании среди юниоров выступали только отечественные фигуристы. Победу одержал Артур Смагулов (159,59). Второе место занял Никита Козлов (134,97), третье — Кенан Бердибаев (126,42).

Напомним, турнир в Алматы посвящен памяти титулованного казахстанского фигуриста Дениса Тена — призера Олимпийских игр и чемпионатов мира. Спортсмен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений — на него напали автоворы, пытавшиеся украсть зеркала с его авто.

Ранее мы рассказывали, что Алматы посетила бывший тренер Тена Татьяна Тарасова. "В гостях у Дениса", — подписала она публикацию.

