Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алматы

      Опубликовано:

      Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
      Михаил Шайдоров. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

      В Алматы завершился Мемориал Дениса Тена 2025 года. Казахстанец Михаил Шайдоров стал чемпионом в мужском одиночном катании, передает корреспондент NUR.KZ.

      Суббота стала заключительным соревновательным днем на турнире серии "Челленджер". Мужчины-одиночники представили произвольные программы.

      Шайдоров шел лидером после короткой программы. В произвольной действующий победитель чемпионата четырех континентов и вице-чемпион мира также показал лучший результат.

      Во время проката казахстанец выполнил фирменный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. На четверном тулупе он допустил падение, также потерял баллы на каскаде из четверного и двойного тулупов. Чисто Шайдоров выполнил еще три элемента ультра-си, то есть повышенной сложности: четверные лутц и флип, а также тройной аксель в комбинации с тройным лутцем.

      Фигурист получил лучшую оценку за технику и заработал за произвольную программу 187,21 балла. С общей суммой 282,22 балла он одержал победу.

      Второе место на Мемориале Дениса Тена занял грузин Ника Эгадзе (266,90). Тройку призеров замкнул американец Джейсон Браун (257,81). Действующий чемпион Казахстана Диас Жиренбаев расположился на 11-й позиции (208,68).

      В танцах на льду победу одержали представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин (193,14). Второе место заняли американцы Уна и Гейдж Брауны (178,86). Третья ступень пьедестала осталась за шведами Миллой Рууд Рейтан и Николаем Майоровым (177,25). Казахстанцы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев заняли девятую позицию (131,59).

      В мужском одиночном катании среди юниоров выступали только отечественные фигуристы. Победу одержал Артур Смагулов (159,59). Второе место занял Никита Козлов (134,97), третье — Кенан Бердибаев (126,42).

      Напомним, турнир в Алматы посвящен памяти титулованного казахстанского фигуриста Дениса Тена — призера Олимпийских игр и чемпионатов мира. Спортсмен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений — на него напали автоворы, пытавшиеся украсть зеркала с его авто.

      Ранее мы рассказывали, что Алматы посетила бывший тренер Тена Татьяна Тарасова. "В гостях у Дениса", — подписала она публикацию.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.