"В гостях у Дениса": тренер Татьяна Тарасова растрогала казахстанцев фото из Алматы

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память казахстанского фигуриста Дениса Тена - она посетила памятник спортсмена, передает NUR.KZ.

В своем профиле в Instagram известный тренер выложила кадры из Алматы - Тарасова на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы, где установлен памятник фигуристу.

"В гостях у Дениса", - подписала она фото.

Казахстанцы тепло поприветствовали Тарасову в комментариях под публикацией и поблагодарили за то, что она не забывает Дениса.

"Татьяна Анатольевна, добро пожаловать в Казахстан", "Спасибо вам большое, что вы не забываете Дениса Тена и почтили его память", "Светлая память Денису… Великий тренер у великого ученика", " Очень тронуло… Татьяна Анатольевна, спасибо за память и уважение к Денису", - писали они в комментариях.

Напомним, что Мемориал Дениса Тена стартовал накануне в Алматы - казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на соревнованиях.

Отметим, недавно мы писали о том, что депутаты Алматы поддержали решение о присвоении названий в честь известных личностей безымянным улицам. Так, в городе появится улица имени Дениса Тена.

Напомним, известный казахстанский фигурист, призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений - на него напали автоворы, пытавшиеся украсть зеркала с его авто.

За убийство фигуриста осудили двух молодых людей - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова.

