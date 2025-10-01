Сборная Казахстана установила рекорд страны на чемпионате Азии по плаванию
Представители национальной сборной Казахстана по плаванию отметились бронзовой медалью на чемпионате Азии в Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанские пловцы Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Софья Сподаренко и София Абубакирова стали третьими в смешанной эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем.
На финише они показали время 3:35.36. Данный результат стал новым рекордом Казахстана и позволил завоевать бронзовую медаль в этом виде дисциплины.
Напомним, ранее лидер национальной сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал победителем чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Индии.
В активе сборной Казахстана на данный момент шесть медалей континентального первенства: 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы.
Чемпионат Азии по водным видам спорта продлится до 11 октября.
