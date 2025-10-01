Казахстанец Адильбек Мусин завоевал золото чемпионата Азии по плаванию

Лидер национальной сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал победителем чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Индии, передает NUR.KZ.

В индийском городе Ахмадабаде продолжается континентальное первенство по водным видам спорта. В очередной соревновательный день казахстанец Адильбек Мусин завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем. Отечественный спортсмен показал время 23.74 секунды.

Бронзовой медалью в этом виде заплыва отметился еще один представитель национальной команды Казахстана Максим Сказобцов. Его результат - 23.90. Отметим, Сказобцов ранее принес сборной серебро в плавание на 100 метров этим же стилем.

В активе сборной Казахстана на данный момент пять медалей континентального первенства: 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

Чемпионат Азии по водным видам спорта продлится до 11 октября.

