"Будет самый боевой состав": главный тренер сборной Казахстана по футзалу — о матче отбора на Евро-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал подготовку к матчу против Италии в рамках отбора на чемпионат Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч сборной Казахстана против Италии в рамках плей-офф отбора на чемпионат Европы 2026 года пройдет в Астане 23 сентября и начнется в 19:30 по местному времени.

Накануне игры с журналистами пообщался главный тренер национальной команды Рикардо Кака. Специалист отметил, что в домашнем матче Казахстан будет представлен самым сильным составом.

"Это самый главный матч для нас. Особенно против такой команды, как Италия. Надеемся, будет хороший спектакль для наших болельщиков и, конечно, результат в нашу пользу.

Можно сказать, что завтра у нас будет самый боевой состав. Я не помню даже, когда был такой состав. Всегда были какие-то травмы, какие-то проблемы. Завтра сборная Казахстана будет играть своим самым сильным составом, который есть на данный момент.

Я сегодня вижу тот дух, те эмоции, которые были на чемпионате мира. Мы немного потеряли это после чемпионата мира. Этот отборочный цикл был такой: то Игита много пропустил, то кто-то не может играть из-за травмы. У нас не было целостности, которая сейчас есть", - заявил рулевой сборной.

Ранее предстоящий матч против итальянцев прокомментировал капитан и голкипер сборной Лео Игита.

В выездной встрече подопечные Рикардо Кака потерпели поражение со счетом 1:2. Для выхода на Евро казахстанцам необходимо победить с разницей в два мяча или более.

