"Будет самый боевой состав": главный тренер сборной Казахстана по футзалу — о матче отбора на Евро-2026

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Зарина Кусанова
      Зарина Кусанова
      Редактор рубрики Спорт

      "Будет самый боевой состав": главный тренер сборной Казахстана по футзалу — о матче отбора на Евро-2026

      Опубликовано:

      Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака
      Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака. Фото: пресс-служба КФФ

      Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал подготовку к матчу против Италии в рамках отбора на чемпионат Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      Матч сборной Казахстана против Италии в рамках плей-офф отбора на чемпионат Европы 2026 года пройдет в Астане 23 сентября и начнется в 19:30 по местному времени.

      Накануне игры с журналистами пообщался главный тренер национальной команды Рикардо Кака. Специалист отметил, что в домашнем матче Казахстан будет представлен самым сильным составом.

      "Это самый главный матч для нас. Особенно против такой команды, как Италия. Надеемся, будет хороший спектакль для наших болельщиков и, конечно, результат в нашу пользу.
      Можно сказать, что завтра у нас будет самый боевой состав. Я не помню даже, когда был такой состав. Всегда были какие-то травмы, какие-то проблемы. Завтра сборная Казахстана будет играть своим самым сильным составом, который есть на данный момент.
      Я сегодня вижу тот дух, те эмоции, которые были на чемпионате мира. Мы немного потеряли это после чемпионата мира. Этот отборочный цикл был такой: то Игита много пропустил, то кто-то не может играть из-за травмы. У нас не было целостности, которая сейчас есть", - заявил рулевой сборной.

      Ранее предстоящий матч против итальянцев прокомментировал капитан и голкипер сборной Лео Игита.

      В выездной встрече подопечные Рикардо Кака потерпели поражение со счетом 1:2. Для выхода на Евро казахстанцам необходимо победить с разницей в два мяча или более.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.