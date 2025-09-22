"Умирать на поле за Казахстан": Игита прокомментировал решающий матч за выход на Евро-2026

Капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Игита рассказал о настрое команды перед матчем против Италии в рамках отбора на чемпионат Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане прошла пресс-конференция перед матчем сборной Казахстана против Италии. Капитан и вратарь команды Лео Игита рассказал о своем состоянии, а также настрое на матч.

"Завтра будет самый решающий матч в нашей жизни за сборную. У меня нет сомнений, что мы покажем хороший футзал. Да, поражение было (в выездном матче против Италии - прим. ред.), но у нас есть усиление, и рядом с нами болельщики, которые гонят нас вперед. Завтра будет напряженный матч. Могу обещать, что мы будем умирать на поле за Казахстан, чтобы принести победу для страны.

У меня была серьезная травма. Боль в первом матче была, но восстановление прошло хорошо. Могу сказать, что я лучше себя чувствую, чем в первом матче. Для меня приятно играть без боли. Никому не нравится играть с болью. Сейчас мне гораздо лучше", - заявил спортсмен.

Напомним, матч казахстанской сборной против Италии в рамках плей-офф отбора на чемпионат Европы 2026 года пройдет в Астане завтра, 23 сентября, и начнется в 19:30 по местному времени.

В выездной встрече подопечные Рикардо Кака потерпели поражение со счетом 1:2. Для выхода на Евро казахстанцам необходимо победить с разницей в два мяча или более.

