Казахстанский борец досрочно проиграл схватку за бронзу чемпионата мира

Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев не смог попасть на пьедестал чемпионата мира 2025 года, который завершился в Загребе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступал в весовой категории до 97 килограммов. Днем ранее он одержал две победы, но потерпел поражение в четвертьфинале. Обидчик дошел до финала, поэтому Евлоев пробился в утешительный раунд.

В воскресенье казахстанец одолел американца Пейтона Джейкобсона и попал в схватку за бронзу. Медаль он оспаривал с россиянином Миладом Алирзаевым, который выступал в нейтральном статусе.

Противостояние завершилось досрочно. На пятой минуте Алирзаев при счете 5:1 в свою пользу смог уложить Евлоева на лопатки. Таким образом, россиянин стал обладателем бронзовой медали.

Также в воскресенье в утешительном раунде выступил казахстанец Ержет Жарлыкасын (до 63 кг). Он уступил украинцу Александру Грушину и не смог побороться за бронзу.

Сборная Казахстана завершила турнир в Загребе с тремя медалями. Айдос Султангали стал первым отечественным чемпионом мира по греко-римской борьбе и получил поздравление от президента Касым-Жомарта Токаева. Женская команда осталась без наград, а у "вольников" по бронзе выиграли Асылжан Есенгелды и Нуркожа Кайпанов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.