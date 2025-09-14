Казахстанка Айбота Ертайкызы выиграла две медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Одна из лидеров сборной Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы дважды попала на пьедестал на этапе Гран-при в Брно, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье на соревнованиях в Чехии прошли финалы в отдельных видах. Ертайкызы боролась за медали во всех четырех дисциплинах.

В итоге казахстанка выиграла серебряные награды в упражнениях с булавами (28,100 балла) и лентой (28,050). Победительницами в этих видах стали украинка Полина Карика (28,300) и итальянка Тара Драгас (29,400) соответственно.

В упражнениях с обручем (28,650) и мячом (27,800) Ертайкызы остановилась в шаге от пьедестала и заняла четвертые места. Золото в обеих эти дисциплинах выиграла украинка Таисия Онофрийчук (29,700 и 28,950).

Напомним, днем ранее Ертайкызы замкнула топ-5 в зачете индивидуального многоборья на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Брно.

