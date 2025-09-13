Казахстанка вошла в топ-5 на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Одна из лидеров сборной Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы вошла в пятерку сильнейших на этапе Гран-при в Брно, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на соревнованиях в Чехии прошли квалификационные старты в отдельных видах, которые также сформировали зачет индивидуального многоборья.

Ертайкызы суммарно набрала 108,250 балла и замкнула пятерку сильнейших. Победу в многоборье одержала украинка Таисия Онофрийчук (115,700), серебро выиграла итальянка Тара Драгас (114,100), бронзу взяла еще одна украинка Полина Карика (110,700).

В отдельных видах Ертайкызы пробилась в финалы во всех дисциплинах. На уровне квалификации она стала четвертой с мячом, пятой — с лентой и булавами, шестой — с обручем. Розыгрыш медалей в отдельных видах запланирован на воскресенье, 14 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.