Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов проведет схватку за бронзу чемпионата мира

Один из лидеров сборной Казахстана по борьбе Нуркожа Кайпанов проведет схватку за бронзовую медаль чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир стартовал в субботу в Загребе — столице Хорватии. Соревновательную программу открыли представители вольного стиля.

Кайпанов выступает в весовой категории до 70 кг, в которой в прошлом году он стал чемпионом мира. Защитить титул казахстанцу не удалось — после двух побед он оступился в полуфинале.

Таким образом, Кайпанов 14 сентября поборется за бронзу. Его соперником по медальной схватке станет один из победителей утешительного раунда.

Также в воскресенье продолжит борьбу за награду Асылжан Есенгелды (до 61 кг). После двух побед он в четвертьфинале вылетел от Заура Угуева. Россиянин пробился в финал, что открыло казахстанцу путь в утешительный раунд. Если Есенгелды победит армянина Манвела Хндзрцяна, то поборется за бронзу с американцем Джексом Форрестом.

Еще два казахстанца точно не попадут на пьедестал. Азамат Даулетбеков (до 86 кг) одержал две победы и вылетел в четвертьфинале, а Алишер Ергали (до 125 кг) проиграл стартовую схватку.

Чемпионат мира по видам борьбы в Загребе продлится до 21 сентября включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.