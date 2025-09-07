Сборная Казахстана второй раз в истории завоевала медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука
Национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который в эти дни проходит в южнокорейском городе Кванджу, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанские спортсмены показали третий результат в стрельбе из блочного лука в женских командных состязаниях.
В поединке за третье место отечественная сборная выиграла у представительниц британской команды. Матч завершился победой казахстанских лучниц с итоговым счетом 232-229.
Сборную Казахстану в этом виде дисциплины представили Виктория Лян, Адель Жексенбинова и Роксана Юнусова.
Как отмечает сайт Национальной олимпийского комитета, Казахстан во второй раз истории завоевал медаль ЧМ. В 1993 году в стрельбе из классического лука Яна Туниянц показала третий результат.
Также наша сборная смогла проявить себя и на ЧМ-1997 в закрытых помещениях, став второй в женских командных соревнованиях.
