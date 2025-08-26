Тренер сборной Казахстана рассказал, что помогло команде завоевать историческую медаль чемпионата мира

Тренер национальной мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Олександр Горбачук в беседе с корреспондентом NUR.KZ подвел итоги выступления команды на чемпионате мира.

В конце июля этого года мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в своей истории завоевала медаль чемпионата мира. На минувшем первенстве планеты отечественные спортсмены стали бронзовыми призерами. Сборную РК представили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Кирилл Проходов.

Одним из клевых факторов подготовки шпажистов на старте этого сезона стало приглашение тренера-консультанта Олександра Горбачука. Украинский специалист на протяжении 15 лет работал с олимпийскими чемпионами японцами.

"Я 15 лет работал с японской командой, которая достигла многого. Мы с командой Казахстана много встречались и проигрывали не один раз. Это всегда была команда достойная уважения. Но мы достигаем чего-то выше и тренер совершенствуется. Мы всегда хотим чего-то большего. Естественно, видим какие-то недостатки в той или иной команде. Допустим, я пришел (в сборную Казахстана - прим. ред.) и вижу команда сильная, но есть много проблем для достижения высоких результатов, таких как медали чемпионата мира или Олимпийских игр. Недостаточно того, что было. Есть определенные тренерские моменты, которые нужно будет добавлять. Все ребята хорошие. Если сделать определенную работу то уровень еще выше будет у этой команды”, - вспоминает первое впечатление о команде Горбачук.

Специалист со своим приходом в сборную сразу же стал экспериментировать с составом. На каждом важном международном старте пробовал новые сочетания и менял "золотой" квартет в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая. Именно в таком составе команда завоевала до приглашения Горбачука медали чемпионата Азии, Азиатских игр и Кубков мира, а также впервые в своей истории отобралась на Олимпиаду-2024.

Украинский тренер стал активно подтягивать в национальную сборную молодежь, что и дало свои положительные результаты уже на чемпионате мира, где за взрослую команду дебютировал 18-летний Кирилл Проходов.

"Это не я придумал, что нужно подтягивать молодых в команду. Молодые должны заслужить место в команде. Для того чтобы заслужить, нужно давать какую-то возможность, чтобы находить эти таланты и давать возможность людям проявить себя. Один из методов это искусственная конкуренция. Одни проявляют себя, другие боятся, замыкаются. Ты смотришь и анализируешь - здесь есть потенциал или наоборот, рано еще, нужно работать. Любое омоложение команды дает свои плоды.

Также нужно сохранить силы "старикам", те которые уже были в команде. Если мы на протяжении четырех лет будем использовать возрастных бойцов то они точно не дотянут до Олимпиады. В конце сезона пожалуйста разыгрывайте олимпийский отбор все кто будет сильнее те и будут в команде. Одновременно убиваем двух зайцев - молодые подтягиваются и старшие имеют возможность перезагрузиться, отдохнуть и концентрироваться на более ответственных соревнованиях. Таким образом, идет подъем всего уровня фехтования, - подытожил специалист.

После чемпионата мира и завершения очередного сезона сборная Казахстана по фехтования на шпаге занимает четвертое место в мировом рейтинге, уступая лидерство лишь Японии, Венгрии и Франции. В ноябре команде предстоит принять участие в Кубке мира, который пройдет в Фуджейре (ОАЭ).

