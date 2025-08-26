Тренер сборной Казахстана рассказал, что помогло команде завоевать историческую медаль чемпионата мира

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Тренер сборной Казахстана рассказал, что помогло команде завоевать историческую медаль чемпионата мира

      Опубликовано:

      Тренер сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Олександр Горбачук
      Тренер сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Олександр Горбачук. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

      Тренер национальной мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Олександр Горбачук в беседе с корреспондентом NUR.KZ подвел итоги выступления команды на чемпионате мира.

      В конце июля этого года мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в своей истории завоевала медаль чемпионата мира. На минувшем первенстве планеты отечественные спортсмены стали бронзовыми призерами. Сборную РК представили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Кирилл Проходов.

      Одним из клевых факторов подготовки шпажистов на старте этого сезона стало приглашение тренера-консультанта Олександра Горбачука. Украинский специалист на протяжении 15 лет работал с олимпийскими чемпионами японцами.

      "Я 15 лет работал с японской командой, которая достигла многого. Мы с командой Казахстана много встречались и проигрывали не один раз. Это всегда была команда достойная уважения. Но мы достигаем чего-то выше и тренер совершенствуется. Мы всегда хотим чего-то большего. Естественно, видим какие-то недостатки в той или иной команде. Допустим, я пришел (в сборную Казахстана - прим. ред.) и вижу команда сильная, но есть много проблем для достижения высоких результатов, таких как медали чемпионата мира или Олимпийских игр. Недостаточно того, что было. Есть определенные тренерские моменты, которые нужно будет добавлять. Все ребята хорошие. Если сделать определенную работу то уровень еще выше будет у этой команды”, - вспоминает первое впечатление о команде Горбачук.

      Специалист со своим приходом в сборную сразу же стал экспериментировать с составом. На каждом важном международном старте пробовал новые сочетания и менял "золотой" квартет в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая. Именно в таком составе команда завоевала до приглашения Горбачука медали чемпионата Азии, Азиатских игр и Кубков мира, а также впервые в своей истории отобралась на Олимпиаду-2024.

      Украинский тренер стал активно подтягивать в национальную сборную молодежь, что и дало свои положительные результаты уже на чемпионате мира, где за взрослую команду дебютировал 18-летний Кирилл Проходов.

      "Это не я придумал, что нужно подтягивать молодых в команду. Молодые должны заслужить место в команде. Для того чтобы заслужить, нужно давать какую-то возможность, чтобы находить эти таланты и давать возможность людям проявить себя. Один из методов это искусственная конкуренция. Одни проявляют себя, другие боятся, замыкаются. Ты смотришь и анализируешь - здесь есть потенциал или наоборот, рано еще, нужно работать. Любое омоложение команды дает свои плоды.
      Также нужно сохранить силы "старикам", те которые уже были в команде. Если мы на протяжении четырех лет будем использовать возрастных бойцов то они точно не дотянут до Олимпиады. В конце сезона пожалуйста разыгрывайте олимпийский отбор все кто будет сильнее те и будут в команде. Одновременно убиваем двух зайцев - молодые подтягиваются и старшие имеют возможность перезагрузиться, отдохнуть и концентрироваться на более ответственных соревнованиях. Таким образом, идет подъем всего уровня фехтования, - подытожил специалист.

      После чемпионата мира и завершения очередного сезона сборная Казахстана по фехтования на шпаге занимает четвертое место в мировом рейтинге, уступая лидерство лишь Японии, Венгрии и Франции. В ноябре команде предстоит принять участие в Кубке мира, который пройдет в Фуджейре (ОАЭ).

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.