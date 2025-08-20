Казахстанка стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по борьбе

Представительница молодежной женской сборной Казахстана по борьбе не старше 20 лет Екатерина Стратан завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.

В очередной соревновательный день молодежного чемпионата мира по видам борьбы в болгарском городе Самокове от сборной Казахстана в медальной схватке выступила Анна Стратан.

В поединке за бронзовую награду мирового первенства отечественная спортсменка встречалась с Тиндрой Дальмир из Швеции. Схватка завершилась уверенной победой Стратан с итоговым счетом 9:1. Таким образом это первая медаль в активе женской команды Казахстана.

Ранее, пять наград завоевали представители вольной борьбы, которые завершили выступление на турнире.

На чемпионате мира в Самокове продолжают выступление также борцы греко-римского стиля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.