Казахстанка стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по борьбе
Представительница молодежной женской сборной Казахстана по борьбе не старше 20 лет Екатерина Стратан завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной соревновательный день молодежного чемпионата мира по видам борьбы в болгарском городе Самокове от сборной Казахстана в медальной схватке выступила Анна Стратан.
В поединке за бронзовую награду мирового первенства отечественная спортсменка встречалась с Тиндрой Дальмир из Швеции. Схватка завершилась уверенной победой Стратан с итоговым счетом 9:1. Таким образом это первая медаль в активе женской команды Казахстана.
Ранее, пять наград завоевали представители вольной борьбы, которые завершили выступление на турнире.
На чемпионате мира в Самокове продолжают выступление также борцы греко-римского стиля.
