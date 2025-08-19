Казахстанец Камиль Куруглиев стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе
Представитель молодежной сборной Казахстана по вольной борьбе до 20 лет Камиль Куруглиев выступил в финале чемпионата мира в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.
В болгарском городе Самокове прошел второй соревновательный день молодежного чемпионата мира по борьбе, в котором от сборной Казахстана в финале выступил Камиль Куруглиев.
В решающей схватке весовой категории до 92 килограммов отечественный спортсмен встречался с представителем Узбекистана Шерзодом Поеновым. Поединок за золото мирового первенства завершился поражением Куруглиева с итоговым счетом 2:3. Таким образом, казахстанец стал серебряным призером соревнований.
Еще одной бронзовой медалью на чемпионате мира 2025 года среди спортсменов до 20 лет отметился Нурданат Айтанов. Спортсмен в весовой категории до 57 килограммов в схватке за третье место победил представителя Кыргызстана Баямана Керимбекова со счетом 11:0.
Таким образом, на данный момент в активе сборной Казахстана пять медалей на мировом первенстве: 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.
