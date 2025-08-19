Сборная Казахстана завоевала две медали на чемпионате Азии по спортивной стрельбе
Опубликовано:
Сегодня в городе Шымкенте завершился второй соревновательный день XVI Чемпионата Азии по пулевой и стендовой стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Дирекции развития спорта РК.
В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров участница Олимпиады в Париже Ирина Юнусметова вышла в финал и заняла 7-е место с результатом 134,9 балла. Завтра Юнусметова и Валерий Рахымжан выступят в смешанных командных соревнованиях.
В борьбу за медали вступили юниоры и молодежь. В обеих возрастных категориях казахстанская команда завоевала бронзовые медали.
Призерами в юниорской сборной стали: Асылым Жакия, Сауле Алимбек и Кристина Устинова (1662 балла).
Медалисты в молодежной команде РК – Кира Владимирова, Алиса Краденова и София Жукова. Кроме того, сегодня прошел квалификационный этап по скиту среди мужчин и женщин. Завтра по итогам второго раунда станут известны финалисты.
В общекомандном зачете лидирует сборная Китая. На втором месте – Индия, на третьем – Южная Корея. У Казахстана на данный момент 3 бронзовые медали.
Отметим, чемпионат Азии в Шымкенте продлится до 30 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2276955-sbornaya-kazahstana-zavoevala-dve-medali-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-strelbe/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах