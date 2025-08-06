Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб перешел в новый клуб

Лидер национальной сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб перешел из алматинского "Кайрата" в "Семей", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу семейской команды.

30-летний защитник в это межсезонье подписал контракт с мини-футбольным клубом "Семей". В составе своей бывшей команды алматинского "Кайрата" Кнауб стал чемпионом страны, победив в финальном матче как раз команду из Семея.

Также с клубом из Алматы игрок дошел до финала Лиги чемпионов, где стал вице-чемпионом турнира.

Кнауб был одним из ключевых игроков сборной Казахстана на чемпионате мира 2024 года. Он забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром команды.

Ранее, футзалист выступал также за другие команды чемпионата страны, такие как «Тулпар», «Жетысу», «Актобе» и «Каспий».

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