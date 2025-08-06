Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб перешел в новый клуб
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Лидер национальной сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб перешел из алматинского "Кайрата" в "Семей", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу семейской команды.
30-летний защитник в это межсезонье подписал контракт с мини-футбольным клубом "Семей". В составе своей бывшей команды алматинского "Кайрата" Кнауб стал чемпионом страны, победив в финальном матче как раз команду из Семея.
Также с клубом из Алматы игрок дошел до финала Лиги чемпионов, где стал вице-чемпионом турнира.
Кнауб был одним из ключевых игроков сборной Казахстана на чемпионате мира 2024 года. Он забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром команды.
Ранее, футзалист выступал также за другие команды чемпионата страны, такие как «Тулпар», «Жетысу», «Актобе» и «Каспий».
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2272581-igrok-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-arnold-knaub-pereshel-v-novyy-klub/
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