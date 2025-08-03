"Макларен" отметился победным дублем на Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем Гран-при Венгрии — 14-го этапа чемпионата "Формулы-1" сезона-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на трассе Хунгароринг в Модьороде. На заключительных кругах за лидерство боролись два пилота "Макларена". В итоге Норрис финишировал первым, а второе место занял его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (+0,698 секунды).

Тройку призеров замкнул британец Джордж Расселл из "Мерседеса" (+21,916). Обладатель поул-позиции монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари", занял четвертое место (+42,560). Топ-5 замкнул испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" (+59,040).

Победа стала для Норриса пятой в нынешнем сезоне. Больше первых мест только у Пиастри (шесть), который сохранил лидерство в общем зачете с 284 очками. Норрис идет вторым, набрав 275 баллов. Тройку лидеров рейтинга замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (187) — чемпион четырех предыдущих сезонов.

В зачете Кубка конструкторов "Макларен" упрочил лидерство, в активе команды 559 очков. Следом идут "Феррари" (260) и "Мерседес" (236).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет 29-31 августа в нидерландском Зандворте.

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