Лидеры сборной Казахстана по плаванию завершили выступление на чемпионате мира 2025 года

В очередной соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года выступили ведущие казахстанские пловцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Самый титулованный атлет в нынешнем составе Адильбек Мусин в пятницу принял участие в двух дисциплинах. На дистанции 100 метров баттерфляем он показал время 51,87 секунды и занял 22-е место в квалификации. Участник Олимпиады-2024 не смог продолжить борьбу, так как в полуфинал вышли обладатели 16 лучших результатов.

На дистанции 50 метров вольным стилем Мусин в предварительном заплыве показал время 22,84 секунды. Это позволило ему занять 52-е место.

Еще одна участница Олимпиады-2024 Ксения Игнатова соревновалась на дистанции 200 метров на спине. С результатом 2 минуты 14,09 секунды она заняла 28-е место в квалификации.

Наконец, Софья Сподаренко на дистанции 50 метров баттерфляем также остановилась на предварительной стадии. Она показала результат 26,75 секунды и заняла 32-ю позицию.

Таким образом, сборная Казахстана остается без медалей на нынешнем чемпионате мира по водным видам спорта, который продлится в Сингапуре до 3 августа включительно. Из отечественных пловцов еще выступят Глеб Коваленя (50 метров на спине) и Аделаида Пчелинцева (50 метров брассом).

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