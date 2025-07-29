Геннадий Головкин выполнил почетную функцию на чемпионате мира по водным видам спорта

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин наградил победителей и призеров чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир проходит в Сингапуре. Во вторник Головкин принял участие в церемонии награждения по итогам мужских синхронных прыжков в воду с десятиметровой вышки.

Победу в данной дисциплине одержали китайцы Цзылун Чэн и Цзыфэн Чжу, которые набрали 429,63 балла. Серебро выиграли россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой (428,70), выступавшие в нейтральном статусе и лидировавшие перед последним прыжком. Тройку призеров замкнули американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг (410,70).

Казахстанцы в этой дисциплине представлены не были, но Головкина пригласили наградить победителей и медалистов.

Также глава НОК вместе с вице-президентом Qazaqstan Aquatics Миратом Утеповым и генеральным секретарем Федерации водных видов спорта Казахстана Дмитрием Баландиным принял участие в конгрессе World Aquatics.

В рамках данного мероприятия было объявлено о проведении в Астане третьего этапа Кубка мира Silk Road-2026 по плаванию. Первый этап состоится в Баку (Азербайджан), затем соревнования примет Ташкент (Узбекистан). Казахстан впервые станет хозяином международного турнира столь высокого уровня.

Добавим, что во вторник на чемпионате мира в Сингапуре из казахстанцев выступил только Арсен Кожахметов. На дистанции 50 метров брассом он показал время 27,97 секунды и занял 42-е место в квалификации. В полуфинал вышли обладатели 16 лучших результатов.

Таким образом, самый молодой спортсмен сборной Казахстана на турнире (19 лет) завершил выступление в Сингапуре.

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