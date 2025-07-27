Пиастри одержал шестую победу в сезоне и укрепил лидерство в "Формуле-1"

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Бельгии — 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на трассе Спа-Франкоршам в городе Спа. Старт был отложен из-за погодных условий.

В итоге Пиастри финишировал первым. Его напарник по команде британец Ландо Норрис, который забрал поул-позицию, занял второе место (+3,415 секунды). Тройку призеров замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+20,185).

Победитель четырех прошлых сезонов "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" занял четвертую позицию (+21,731). Топ-5 замкнул британец Джордж Расселл из "Мерседеса" (+34,863).

Победа стала для Пиастри шестой в сезоне. Он укрепил лидерство в общем зачете, теперь в активе австралийца 266 очков. Дальше в топ-3 идут Норрис (250) и Ферстаппен (185).

В зачете Кубка конструкторов уверенно лидирует "Макларен" (516). Ближайшие преследователи этой команды — "Феррари" (248) и "Мерседес" (220).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии 1-3 августа.

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