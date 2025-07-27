Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов вошел в топ-10 на чемпионате мира
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Лидер национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов выступил на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Грузии, передает корреспондент NUR.KZ.
На мировом первенстве по фехтованию в столице Грузии Тбилиси прошел очередной соревновательный день. 27 июля прошел индивидуальный турнир среди шпажистов.
Дальше всех пробился лидер отечественной сборной Руслан Курбанов. Фехтовальщик дошел до стадии 1/8-й, где уступил представителю нейтральной команды, белорусу Марку Семаненко. Курбанов потерпел поражение с разницей в один укол (13:14). Таким образом, казахстанец занял итоговое девятое место в индивидуальных соревнованиях.
Отметим, 33-летний Руслан Курбанов является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. Это единственная медаль в истории казахстанского фехтования на мировых первенствах.
Фехтовальщик также примет участие в командных состязаниях мужской сборной Казахстана на шпаге. Вместе с ним коллектив представят Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2269407-kazahstanskiy-fehtovalshchik-ruslan-kurbanov-voshel-v-top-10-na-chempionate-mira/
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