Сборная Казахстана одержала третью подряд победу и вышла в промо-финал Евролиги

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу над командой Мальты в третьем туре Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в дивизионе В — втором по силе. Матчи проходили в итальянской Кастелламмаре-ди-Стабии.

В заключительном третьем туре казахстанцы одержали волевую победу над мальтийцами со счетом 5:4 благодаря голам Абдыкадыра Курбанова (18 минута), Алана Минбаева (22), Игоря Демешко (26), Артура Деринга (27) и Михаила Кайзера (35). При этом по ходу матча отечественная команда уступала в три мяча.

Таким образом, сборная Казахстана выиграла все три встречи: две — в основное время, одну — в дополнительное. С восемью очками команда заняла первое место и заработала путевку в промо-финал, который дает шанс выйти в элитный дивизион и состоится в сентябре. Соперники по следующей стадии определятся позднее.

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