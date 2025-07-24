Казахстанские синхронисты не смогли защитить титул на чемпионате мира по водным видам спорта

Представители сборной Казахстана по артистическому плаванию показали высокий результат на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре, передает корреспондент NUR.KZ.

В очередной соревновательный день был разыгран один комплект медалей в артистическом плавании — в технической программе смешанных дуэтов.

Казахстанцы Наргиза Болатова и Эдуард Ким в прошлом году стали победителями в этой дисциплине и принесли стране первое в истории золото чемпионатов мира во водным видам спорта. Однако в Сингапуре они остались вне пьедестала. Болатова и Ким набрали 199,8050 балла и заняли седьмое место.

Победу одержали россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев (233,2100), выступавшие в нейтральном статусе. Серебро выиграли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна (230,4634), бронзу взяли итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).

Таким образом, пока в активе сборной Казахстана нет медалей чемпионата мира по водным видам спорта.

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