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    Спорт

      Сборная Казахстана завоевала шестую медаль на Универсиаде-2025

      Опубликовано:

      сборная Казахстана по таэквондо
      сборная Казахстана по таэквондо. Фото: НОК РК

      Представитель сборной Казахстана по таеквондо Бейбарыс Каблан завоевал бронзовую медаль на Всемирных летних студенческих играх в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

      На летней Универсиаде-2025, которая проходит в Рейн-Рурской области в Германии, в четвертый соревновательный день выступили еще несколько представителей сборной по таеквондо.

      Единственным спортсменом, который смог дойти до медальных схваток, стал Бейбарыс Каблан. В полуфинале в весовой категории до 87 килограммов он уступил таеквондисту из Южной Кореи Санхену Кану. Таким образом, казахстанец стал бронзовым призером турнира.

      Для отечественной команды это шестая медаль на Всемирных студенческих играх.

      Ранее бронзовые награды завоевали другие таеквондисты Батырхан Толеугали, Нодира Ахмедова, Тамирлан Тлеулес и Дамир Шуленов, а также гимнастка Айбота Ертайкызы.

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