Сборная Казахстана завоевала шестую медаль на Универсиаде-2025

Представитель сборной Казахстана по таеквондо Бейбарыс Каблан завоевал бронзовую медаль на Всемирных летних студенческих играх в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

На летней Универсиаде-2025, которая проходит в Рейн-Рурской области в Германии, в четвертый соревновательный день выступили еще несколько представителей сборной по таеквондо.

Единственным спортсменом, который смог дойти до медальных схваток, стал Бейбарыс Каблан. В полуфинале в весовой категории до 87 килограммов он уступил таеквондисту из Южной Кореи Санхену Кану. Таким образом, казахстанец стал бронзовым призером турнира.

Для отечественной команды это шестая медаль на Всемирных студенческих играх.

Ранее бронзовые награды завоевали другие таеквондисты Батырхан Толеугали, Нодира Ахмедова, Тамирлан Тлеулес и Дамир Шуленов, а также гимнастка Айбота Ертайкызы.

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