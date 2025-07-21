Сборная Казахстана по борьбе завоевала семь медалей на рейтинговом турнире в Венгрии

В столице Венгрии Будапеште завершился международный рейтинговый турнир по борьбе Polyák Imre & Varga János Memorial, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Национальная сборная Казахстана по борьбе по итогам соревнований в Будапеште отметилась семью завоеванными медалями.

Среди представителей вольной борьбы одну награду бронзового отлива в весовой категории до 61 килограмма принес Асылжан Есенгельды.

В греко-римской борьбе серебряным призером в весе до 55 килограммов стал Марлан Мукашев. Среди представителей классического стиля бронзовые медали также завоевали Ержет Жарылкасын в дивизионе до 63 килограммов и Алимхан Сыздыков в весе до 130 килограммов.

Лидер женской сборной Жамиля Бакбергенова (категория до 72 килограммов) стала серебряным призёром турнира, а Нилуфар Раимова (до 57 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг) заняли третьи места.

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