Казахстанский синхронист вошел в топ-10 на чемпионате мира 2025 года

Сборная Казахстана осталась без медалей в очередной соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на турнире, который проходит в Сингапуре, были разыграны первые комплекты наград в артистическом плавании. В обеих медальных дисциплинах в финале выступили казахстанцы.

В индивидуальной технической программе у мужчин Эдуард Ким набрал 217,7084 балла и занял девятое место. Он стал первым казахстанцем, который попал в топ-10 на нынешнем чемпионате мира.

Победу одержал россиянин Александр Мальцев, выступавший в нейтральном статусе (251,7133). Серебро выиграл испанец Деннис Гонсалес Бонеу (241,1667), бронзу взял мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).

У женщин в аналогичной дисциплине казахстанка Карина Магрупова заняла итоговое 11-е место (233,5199). Победу одержала китаянка Сюй Хуэйянь (272,9917). Серебро выиграла белоруска Василина Хондошко, выступавшая в нейтральном статусе (260,5416). Бронза досталась испанке Ирис Тио Касас (260,2917).

Также в субботу в артистическом плавании прошла квалификация в командной произвольной программе. Сборная Казахстана в составе Ясмин Туяковой, Даяны Джаманчаловой, Ксении Макаровой, Айгерим Курмангалиевой, Анны Павлецовой, Валерии Столбуновой, Арины Мясниковой и Жаклин Якимовой набрала 261,9755 балла и с восьмого места вышла в финал.

В плавании на открытой воде прошли спринты на выбывание на дистанции 3 километра. Казахстанец Лев Черепанов пробился в полуфинал, где замкнул топ-20. У женщин Мария Федотова и Дарья Пушко не прошли через предварительные заплывы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.