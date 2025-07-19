Сборная Казахстана завоевала золото и бронзу на Кубке Азии по триатлону

Сборная Казахстана по триатлону дважды попала на пьедестал почета молодежного Кубка Азии, который в эти дни проходит в Малайзии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

С 19-го по 20-е июля в малазийском городе Кампаре проходит Кубок Азии по триатлону среди молодежи.

В первый соревновательный день казахстанские спортсмены завоевали две медали.

Представитель отечественной сборной Рамазан Айнегов стал победителем соревнований. Он занял первое место, показав время 00:58:46. Еще один казахстанец Елмурат Канай с результатом 00:59:02 стал бронзовым призером Кубка Азии. Серебряную медаль завоевал Сеймур Энтони Каглаян из Турции с результатом 00:58:56.

Отметим, что в соревнованиях участвуют 60 спортсменов из 15 стран.

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