Участник Олимпиады из Казахстана выиграл серебро на этапе Кубка мира

Представитель сборной Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин попал на пьедестал этапа Кубка мира во французском Шамони, передает корреспондент NUR.KZ.

В дисциплине "скорость" стартовали восемь отечественных атлетов — шесть мужчин и две женщины. Из них в финальный сегмент соревнований пробились Хайбуллин и Амир Маймуратов — участники Олимпийских игр 2020 и 2024 годов соответственно.

Оба успешно выступили в 1/8 финала. Однако в четвертьфинале Маймуратов завершил борьбу. Хайбуллин же дошел до финала, где с результатом 4,87 секунды уступил американцу Самуэлю Уотсону (4,65). Тройку призеров замкнул еще один представитель США Зак Хаммер.

29-летний Хайбуллин второй раз в карьере попал на пьедестал этапа Кубка мира. В 2023 году он также выиграл серебряную медаль в Шамони в дисциплине "скорость".

Отметим, что в этом виде соревновательной программы спортсмены стараются подняться по вертикальной трассе за минимальное время. Используется верхняя страховка. На одну попытку атлеты обычно тратят около пяти секунд.

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