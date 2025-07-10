Серебряный призер Олимпиады-2024 Демеу Жадраев впервые после перерыва выступит на турнире

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев примет участие в турнире впервые после завоевания медали на Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Bugin.

Стало известно, в каком турнире примет участие серебряный призер Олимпиады 2024 года Демеу Жадраев. Об этом рассказал главный тренер сборной Казахстана Конысбек Токенов.

"Сейчас Демеу усиленно готовится. В августе ему предстоит принять участие в турнире серии Гран-при в Дортмунде (Германия). Мы будем следить за его текущим уровнем. Если Жадраев покажет хорошие результаты на этих соревнованиях, то он войдет в число кандидатов на участие в чемпионате мира. Если не покажет результатов, то не будет рассматриваться как претендент на чемпионат мира", - заявил Токенов.

Напомним, после завоевания олимпийской медали на Играх в Париже 2024 году Жадраев не принимал участия в соревнованиях. На данный момент ему 35 лет.

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