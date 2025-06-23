Олимпийский чемпион Елдос Сметов перенес операцию за рубежом

Обладатель полного комплекта олимпийских медалей в дзюдо Елдос Сметов в Instagram-аккаунте рассказал о перенесенной операции и восстановлении, передает NUR.KZ.

На прошлогодней Олимпиаде в Париже спортсмен принес сборной Казахстана единственное золото — в весовой категории до 60 килограммов. С того момента он не участвовал в соревнованиях.

В понедельник Сметов опубликовал в Instagram-stories свое фото из больничной палаты и написал: "Обратная сторона медали. 2028-й, жди нас, мы придем творить историю, даст Аллах". Позднее в отдельной публикации он раскрыл подробности.

"Дорогой народ Казахстана, спасибо за беспокойство обо мне! Мне действительно сделали операцию на плече в Риме, Италия. Слава Богу, все прошло хорошо. Еще задолго до Олимпиады [в Париже] меня беспокоили травма плеча и другие легкие повреждения. Теперь я решил полностью сосредоточиться на своем здоровье и пройти полноценное лечение. Даст Бог, возобновлю тренировки через 2-3 месяца и вернусь к соревнованиям в начале следующего года", — заявил Сметов, подчеркнув, что не завершает карьеру.

В комментарии Tengri Sport дзюдоист также отметил, что после Олимпиады также пообещал уделять больше времени личной жизни. "Сосредоточился на саморазвитии — пожил за границей, выучил язык", — сказал Сметов.

В сентябре казахстанскому дзюдоисту исполнится 33 года. Помимо олимпийского золота Парижа-2024, в его активе серебро Рио-2016 и бронза Токио-2020. По разу Сметов выиграл чемпионаты мира и Азии, а также Азиатские игры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.