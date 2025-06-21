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    Спорт

      Сборная Казахстана по борьбе выиграла одно золото в предпоследний день молодежного чемпионата Азии

      Опубликовано:

      Казахстанский борец Маис Алиев
      Маис Алиев. Фото: United World Wrestling

      Национальная сборная Казахстана пополнила коллекцию наград на молодежном чемпионате Азии 2025 года, который проходит во Вьетнаме, передает корреспондент NUR.KZ.

      Соревнования для спортсменов не старше 23 лет принимает Вунгтау. В пятницу женщины разыграли последние комплекты наград, а мужчины начали выступление в вольном стиле.

      Единственное золото в предпоследний соревновательный день сборной Казахстана принес Маис Алиев (до 70 кг). Нурдаулет Бекенов (до 97 кг) стал серебряным призером.

      Женская команда завершила турнир двумя попаданиями на пьедестал. В пятницу бронзовые медали выиграли Зейнеп Баянова (до 53 кг) и Тыныс Дубек (до 62 кг).

      Напомним, днем ранее казахстанские девушки взяли золото и бронзу. В командном зачете по женской борьбе национальная сборная в итоге набрала 130 баллов и стала третьей, уступив только Индии (215) и Монголии (147).

      Молодежный чемпионат мира завершится в субботу, 21 июня, когда мужчины разыграют еще семь комплектов наград в вольной борьбе.

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