Сборная Казахстана по греко-римской борьбе показала лучший результат на молодежном чемпионате Азии

Казахстанские борцы греко-римского стиля с четырьмя золотыми медалями завершили выступление на молодежном чемпионате Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир по видам борьбы среди спортсменов не старше 23 лет проходит во вьетнамском Вунгтау. В среду и четверг медали оспаривали представители греко-римского стиля.

Казахстанцы стали чемпионами в четырех из десяти весовых категориях. Золото выиграли Ерасыл Мамырбеков (до 55 кг), Исхар Курбаев (до 60 кг), Багдат Сабаз (до 67 кг) и Акжан Ыкыласов (до 77 кг).

Серебряными призерами стали Максат Сайлау (до 87 кг), Юсуф Мациев (до 97 кг) и Джохар Уразов (до 130 кг). Бронзу забрал Диас Калтай (до 82 кг).

В общекомандном зачете сборная Казахстана по греко-римской борьбе набрала 197 баллов и заняла первое место. Дальше в топ-3 расположились Кыргызстан (190) и Узбекистан (165).

Кроме того, в четверг начали выступление женщины. Золото сборной Казахстана принесла Виктория Хусаинова (до 59 кг), бронзу — Ангелина Первухина.

Розыгрыш наград продлится до 21 июня включительно.

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