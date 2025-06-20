Сборная Казахстана разгромно проиграла Бразилии на чемпионате мира по дзюдо

Национальная сборная Казахстана по дзюдо потерпела поражение в первом круге командных соревнований чемпионата мира в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице Венгрии Будапеште проходит заключительный соревновательный день мирового первенства по дзюдо. Под занавес чемпионата мира состоялись первые поединки в смешанных командных состязаниях.

Сборная Казахстана в первом круге встречалась с командой Бразилии. Отечественные дзюдоисты уступили во всех четырех схватках и потерпели поражение с итоговым разгромным счетом - 0:4.

Науано Сильва - Коркем Орынбек - 1:0

Рафаэль Маседо - Ермахан Ануарбеков - иппон (досрочная победа соперника)

Беатрис Соуза - Акерке Рамазанова - иппон (досрочная победа соперницы)

Рафаэль Бузакарани - Еламан Ергалиев - вел по ходу поединка 10:0, но проиграл после третьего шидо (предупреждения)

Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с одной серебряной медалью в активе, которую принесла Абиба Абужакынова.

В общем медальном зачете наша страна расположилась на 11-м месте.

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