Сборная Казахстана разгромно проиграла Бразилии на чемпионате мира по дзюдо
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Национальная сборная Казахстана по дзюдо потерпела поражение в первом круге командных соревнований чемпионата мира в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.
В столице Венгрии Будапеште проходит заключительный соревновательный день мирового первенства по дзюдо. Под занавес чемпионата мира состоялись первые поединки в смешанных командных состязаниях.
Сборная Казахстана в первом круге встречалась с командой Бразилии. Отечественные дзюдоисты уступили во всех четырех схватках и потерпели поражение с итоговым разгромным счетом - 0:4.
- Науано Сильва - Коркем Орынбек - 1:0
- Рафаэль Маседо - Ермахан Ануарбеков - иппон (досрочная победа соперника)
- Беатрис Соуза - Акерке Рамазанова - иппон (досрочная победа соперницы)
- Рафаэль Бузакарани - Еламан Ергалиев - вел по ходу поединка 10:0, но проиграл после третьего шидо (предупреждения)
Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с одной серебряной медалью в активе, которую принесла Абиба Абужакынова.
В общем медальном зачете наша страна расположилась на 11-м месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2257698-sbornaya-kazahstana-razgromno-proigrala-brazilii-na-chempionate-mira-po-dzyudo/
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