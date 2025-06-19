Четыре казахстанских гимнаста пробились в финалы на этапе Кубка вызова в Ташкенте
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В столице Узбекистана Ташкенте стартовал этап Кубка вызова по спортивной гимнастике. Четыре казахстанца вышли в финальный сегмент, передает корреспондент NUR.KZ.
В первый соревновательный день прошла квалификация в половине дисциплин у мужчин и женщин.
В состязаниях на коне казахстанцы Дияс Тойшыбек (13,900 балла) и Зейнолла Идрисов (13,500) заняли третье и четвертое места соответственно. Данные результаты позволили им получить путевки в финал, куда попадают спортсмены из топ-8.
Продолжит борьбу за медали и Дмитрий Патанин. В квалификации на кольцах он занял восьмое место (12,700) и попал в финал. В вольных упражнениях спортсмен замкнул топ-10 (12,450) и будет вторым запасным.
Из женской сборной Казахстана в финал в опорном прыжке пробилась Амели Мукушева, которая в квалификации стала шестой (12,250). Радмилла Тарасова показала девятый результат на разновысоких брусьях (10,900) и будет первой запасной в решающем сегменте соревнований.
Квалификация в других дисциплинах пройдет в четверг. На субботу и воскресенье запланированы финалы.
Отметим, что на этап Кубка вызова в Ташкенте не заявлены лидеры сборной Казахстана и самые титулованные гимнасты страны Нариман Курбанов и Милад Карими.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2257014-chetyre-kazahstanskih-gimnasta-probilis-v-finaly-na-etape-kubka-vyzova-v-tashkente/
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