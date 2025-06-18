Еще один казахстанский дзюдоист остался без медали на чемпионате мира
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Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров потерпел поражение во втором круге чемпионата мира в Венгрии, передает корреспондент NUR.KZ.
В шестой соревновательный день мирового первенства по дзюдо от сборной Казахстана завершили выступление оба представителя в весовой категории до 100 килограммов.
Ранее, на стадии 1/16-й потерпел поражение Нурлыхан Шархан, который проиграл третьему номеру мирового рейтинга бразильцу Леонардо Гонсалвеса.
Другой казахстанец Марат Байкамуров выиграл стартовый поединок против кубинского спортсмена Заиля Рамиреса.
На стадии 1/8-й казахстанский дзюдоист уступил олимпийскому чемпиону и действующему победителю мирового первенства Зелиму Коцоеву из Азербайджана.
Завтра, 19 июня, в заключительный день индивидуального турнира выступит Ерасыл Кажыбаев в весовой категории свыше 100 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2256927-eshche-odin-kazahstanskiy-dzyudoist-ostalsya-bez-medali-na-chempionate-mira/
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