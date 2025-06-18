Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан проиграл во втором круге чемпионата мира

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурлыхан Шархан потерпел поражение на стадии второго круга чемпионата мира в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.

В шестой соревновательный день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште от сборной Казахстана принимают участие два представителя Нурлыхан Шархан и Марат Байкамуров.

Нурлыхан Шархан в стартовом поединке весовой категории до 100 килограммов победил Баймырата Маджанова из Туркменистана.

На стадии 1/16 казахстанец боролся против третьего номера мирового рейтинга бразильца Леонардо Гонсалвеса. Схватка за выход в третий круг завершилась поражением Шархана.

В этой весовой категории от сборной Казахстана продолжает выступление Марат Байкамуров, который во втором круге встретится с действующим олимпийским чемпионом Зелимом Котоевым.

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