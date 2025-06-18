Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан проиграл во втором круге чемпионата мира
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Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурлыхан Шархан потерпел поражение на стадии второго круга чемпионата мира в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.
В шестой соревновательный день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште от сборной Казахстана принимают участие два представителя Нурлыхан Шархан и Марат Байкамуров.
Нурлыхан Шархан в стартовом поединке весовой категории до 100 килограммов победил Баймырата Маджанова из Туркменистана.
На стадии 1/16 казахстанец боролся против третьего номера мирового рейтинга бразильца Леонардо Гонсалвеса. Схватка за выход в третий круг завершилась поражением Шархана.
В этой весовой категории от сборной Казахстана продолжает выступление Марат Байкамуров, который во втором круге встретится с действующим олимпийским чемпионом Зелимом Котоевым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2256864-kazahstanskiy-dzyudoist-nurlyhan-sharhan-proigral-vo-vtorom-kruge-chempionata-mira/
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