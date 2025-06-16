Дзюдоист Абылайхан Жубаназар не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар потерпел поражение на стадии 1/8 чемпионата мира в Венгрии, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертый соревновательный день мирового первенства по дзюдо в столице Венгрии Будапеште от мужской сборной Казахстана выступил Абылайхан Жубаназар. Отечественный дзюдоист представляет страну в весовой категории до 81 килограмма.

В стартовой схватке Жубаназар одолел бразильца Габриэля Фалькао. За время поединка Абылайхан дважды получил "юко" за успешные приемы и вышел во второй круг.

На стадии 1/8-й ему противостоял призер прошлогоднего чемпионата мира россиянин Тимур Арбузов. Схватка завершилась досрочно, Жубаназар проиграл после иппона соперника.

Таким образом, в четвертый день чемпионата мира сборная Казахстана осталась без медалей.

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