Дзюдоист Абылайхан Жубаназар не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира
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Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар потерпел поражение на стадии 1/8 чемпионата мира в Венгрии, передает корреспондент NUR.KZ.
В четвертый соревновательный день мирового первенства по дзюдо в столице Венгрии Будапеште от мужской сборной Казахстана выступил Абылайхан Жубаназар. Отечественный дзюдоист представляет страну в весовой категории до 81 килограмма.
В стартовой схватке Жубаназар одолел бразильца Габриэля Фалькао. За время поединка Абылайхан дважды получил "юко" за успешные приемы и вышел во второй круг.
На стадии 1/8-й ему противостоял призер прошлогоднего чемпионата мира россиянин Тимур Арбузов. Схватка завершилась досрочно, Жубаназар проиграл после иппона соперника.
Таким образом, в четвертый день чемпионата мира сборная Казахстана осталась без медалей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2256033-dzyudoist-abylayhan-zhubanazar-ne-smog-vyyti-v-chetvertfinal-chempionata-mira/
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