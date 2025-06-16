Казахстанская дзюдоистка не смогла пробиться дальше первого круга на чемпионате мира
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Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Эсмигуль Куюлова потерпела поражение на старте чемпионата мира в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.
В столице Венгрии Будапеште продолжается мировое первенство по дзюдо. В четвертый соревновательный день от женской сборной Казахстана выступила Эсмигуль Куюлова.
В стартовом поединке в весовой категории до 63 килограммов она боролась против представительницы Словении Кае Кайзер. Куюлова не смогла одержать победу и завершила выступление на чемпионате мира на стадии первого круга.
Таким образом, женская сборная Казахстана на мировом первенстве отметилась одной медалью. Второе место в весовой категории до 48 килограммов заняла Абиба Абужакынова.
16 июня, от отечественной команды также выступит Абылайхан Жубаназар в весе до 81 килограмма.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2255952-kazahstanskaya-dzyudoistka-ne-smogla-probitsya-dalshe-pervogo-kruga-na-chempionate-mira/
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