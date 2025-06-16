Пилот "Мерседеса" впервые выиграл Гран-при в сезоне "Формулы-1"
Опубликовано:
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Канады — десятого этапа "Формулы-1" сезона-2025, передает корреспондент NUR.KZ.
Соревнования прошли на Автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Расселл был обладателем поул-позиции и одержал победу в главной гонке. Кроме того, он показал лучший круг во время заезда и впервые в карьере оформил такой хет-трик.
Победа Расселла стала первой для "Мерседеса" в нынешнем сезоне. Второе место на Гран-при Канады занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который отстал от лидера на 0,228 секунды. Топ-3 замкнул итальянец Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса" (+1,014).
Австралиец Оскар Пиастри, представляющий "Макларен", расположился на четвертой позиции (+2,109), но сохранил лидерство в общем зачете.
В Кубке конструкторов первым с отрывом идет "Макларен" (374 очка). Второе место занимает "Мерседес" (199), третье — "Феррари" (183).
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в австрийском Шпильберге с 27 по 29 июня.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2255736-pilot-mersedesa-vpervye-vyigral-gran-pri-v-sezone-formuly-1/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах