Казахстанские таеквондисты выиграли две медали на этапе Гран-при в США
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Сборная Казахстана по таеквондо выиграла две медали на турнире серии Grand Prix Challenge, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Соревнования проходят в американском Шарлотте. Во второй день турнира казахстанцы дважды становились бронзовыми призерами.
Тамерлан Тлеулес поднялся на пьедестал в весовой категории до 58 килограммов. В схватке за бронзу он со счетом 2:0 победил итальянца Вито Деллаквила — олимпийского чемпиона.
Лидер сборной Казахстана в дивизионе до 80 килограммов Батырхан Толеугали оспаривал медаль с чилийцем Хоакином Черчиллем. Участник Олимпиады-2024 смог одержать победу и взять бронзу.
Казахстанские таеквондисты также заработали квоты на следующую серию Гран-при 2026 года, которая пройдет в Риме — столице Италии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2255685-kazahstanskie-taekvondisty-vyigrali-dve-medali-na-etape-gran-pri-v-ssha/
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