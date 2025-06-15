Казахстанские таеквондисты выиграли две медали на этапе Гран-при в США

Сборная Казахстана по таеквондо выиграла две медали на турнире серии Grand Prix Challenge, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Соревнования проходят в американском Шарлотте. Во второй день турнира казахстанцы дважды становились бронзовыми призерами.

Тамерлан Тлеулес поднялся на пьедестал в весовой категории до 58 килограммов. В схватке за бронзу он со счетом 2:0 победил итальянца Вито Деллаквила — олимпийского чемпиона.

Лидер сборной Казахстана в дивизионе до 80 килограммов Батырхан Толеугали оспаривал медаль с чилийцем Хоакином Черчиллем. Участник Олимпиады-2024 смог одержать победу и взять бронзу.

Казахстанские таеквондисты также заработали квоты на следующую серию Гран-при 2026 года, которая пройдет в Риме — столице Италии.

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