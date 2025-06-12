Определились первые соперники казахстанских дзюдоистов на чемпионате мира

В столице Венгрии Будапеште прошла жеребьевка перед стартом чемпионата мира по дзюдо, определившая первых соперников казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации.

13 июня в Будапеште пройдет первый соревновательный день чемпионата мира по дзюдо.

В рамках турнира состоялась жеребьевка, по итогам которой определились первые соперники представителей национальной сборной Казахстана.

Мужчины

до 60 кг - Магжан Шамшадин - Дэвид Терао (США)

до 60 кг - Шерзод Давлатов - победитель схватки Харим Ли (Южная Корея) - Даниэль Лойтгеб (Австрия)

до 66 кг - Гусман Кыргызбаев - победитель схватки Мартин Сетц (Германия) - Цзыян Сюэ (Китай)

до 73 кг -Есет Куанов - победитель схватки Жоан-Бенжамен Габа (Франция) - Даниэль Сегеди (Венгрия)

до 81 кг -Абылайхан Жубаназар - Петру Пеливан (Молдавия)

до 90 кг - Мейрлан Максим - Алексис Матье (Франция)

до 100 кг - Нурлыхан Шархан - Баймурат Мажанов (Туркменистан)

до 100 кг - Марат Байкамуров - победитель схватки Заиль Рамирес (Куба) - Миллимоно Абдулайе (Гвинея)

Свыше 100 кг -Ерасыл Кажыбаев - Минджон Ким (Южная Корея)

Женщины

до 48 кг -Абиба Абужакынова - победительница схватки Марина Воробьева (Россия) - Андреа Стоядинов (Сербия)

до 48 кг - Галия Тынбаева - Эмбер Гершес (Нидерланды)

до 63 кг - Эсмигуль Куюлова - Кайя Кайзер (Словения)

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