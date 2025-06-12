Определились первые соперники казахстанских дзюдоистов на чемпионате мира
Опубликовано:
В столице Венгрии Будапеште прошла жеребьевка перед стартом чемпионата мира по дзюдо, определившая первых соперников казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации.
13 июня в Будапеште пройдет первый соревновательный день чемпионата мира по дзюдо.
В рамках турнира состоялась жеребьевка, по итогам которой определились первые соперники представителей национальной сборной Казахстана.
Мужчины
- до 60 кг - Магжан Шамшадин - Дэвид Терао (США)
- до 60 кг - Шерзод Давлатов - победитель схватки Харим Ли (Южная Корея) - Даниэль Лойтгеб (Австрия)
- до 66 кг - Гусман Кыргызбаев - победитель схватки Мартин Сетц (Германия) - Цзыян Сюэ (Китай)
- до 73 кг -Есет Куанов - победитель схватки Жоан-Бенжамен Габа (Франция) - Даниэль Сегеди (Венгрия)
- до 81 кг -Абылайхан Жубаназар - Петру Пеливан (Молдавия)
- до 90 кг - Мейрлан Максим - Алексис Матье (Франция)
- до 100 кг - Нурлыхан Шархан - Баймурат Мажанов (Туркменистан)
- до 100 кг - Марат Байкамуров - победитель схватки Заиль Рамирес (Куба) - Миллимоно Абдулайе (Гвинея)
- Свыше 100 кг -Ерасыл Кажыбаев - Минджон Ким (Южная Корея)
Женщины
- до 48 кг -Абиба Абужакынова - победительница схватки Марина Воробьева (Россия) - Андреа Стоядинов (Сербия)
- до 48 кг - Галия Тынбаева - Эмбер Гершес (Нидерланды)
- до 63 кг - Эсмигуль Куюлова - Кайя Кайзер (Словения)
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2254887-opredelilis-pervye-soperniki-kazahstanskih-dzyudoistov-na-chempionate-mira/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах