Стало известно, кто представит сборную Казахстана на чемпионате мира по дзюдо

На официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана появился список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по дзюдо.

С 13 по 19 июня в столице Венгрии Будапеште пройдет мировое первенство по дзюдо.

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана определился с составом на участие.

В предварительной заявке значилась Бакыт Кусакбаева. Однако в обновлённом списке участников на чемпионат мира на данный момент она отсутствует.

Состав сборной Казахстана на ЧМ-2025:

До 60 кг. Магжан Шамшадин и Шерзод Давлатов

До 66 кг. Гусман Кыргызбаев

До 73 кг. Есет Куанов

До 81 кг. Абылайхан Жубаназар

До 90 кг. Мейрлан Максим

До 100 кг. Нурлыхан Шархан и Марат Байкамуров

Свыше 100 кг. Ерасыл Кажыбаев

До 48 кг. Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева

До 63 кг. Эсмигуль Куюлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.