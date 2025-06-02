Стало известно, кто представит сборную Казахстана на чемпионате мира по дзюдо

На официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана появился список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по дзюдо.
С 13 по 19 июня в столице Венгрии Будапеште пройдет мировое первенство по дзюдо.
Тренерский штаб национальной сборной Казахстана определился с составом на участие.
В предварительной заявке значилась Бакыт Кусакбаева. Однако в обновлённом списке участников на чемпионат мира на данный момент она отсутствует.
Состав сборной Казахстана на ЧМ-2025:
- До 60 кг. Магжан Шамшадин и Шерзод Давлатов
- До 66 кг. Гусман Кыргызбаев
- До 73 кг. Есет Куанов
- До 81 кг. Абылайхан Жубаназар
- До 90 кг. Мейрлан Максим
- До 100 кг. Нурлыхан Шархан и Марат Байкамуров
- Свыше 100 кг. Ерасыл Кажыбаев
- До 48 кг. Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева
- До 63 кг. Эсмигуль Куюлова
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2251419-stalo-izvestno-kto-predstavit-sbornuyu-kazahstana-na-chempionate-mira-po-dzyudo/