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Стало известно, кто представит сборную Казахстана на чемпионате мира по дзюдо

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Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

На официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана появился список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по дзюдо.

С 13 по 19 июня в столице Венгрии Будапеште пройдет мировое первенство по дзюдо.

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана определился с составом на участие.

В предварительной заявке значилась Бакыт Кусакбаева. Однако в обновлённом списке участников на чемпионат мира на данный момент она отсутствует.

Состав сборной Казахстана на ЧМ-2025:

  • До 60 кг. Магжан Шамшадин и Шерзод Давлатов
  • До 66 кг. Гусман Кыргызбаев
  • До 73 кг. Есет Куанов
  • До 81 кг. Абылайхан Жубаназар
  • До 90 кг. Мейрлан Максим
  • До 100 кг. Нурлыхан Шархан и Марат Байкамуров
  • Свыше 100 кг. Ерасыл Кажыбаев
  • До 48 кг. Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева
  • До 63 кг. Эсмигуль Куюлова

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2251419-stalo-izvestno-kto-predstavit-sbornuyu-kazahstana-na-chempionate-mira-po-dzyudo/