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Пиастри одержал пятую победу в сезоне "Формулы-1", Ферстаппен получил штраф

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Австралийский гонщик Оскар Пиастри
Оскар Пиастри. Фото: Sam Bagnall/Sutton Images

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Испании — девятого этапа "Формулы-1" сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на трассе в Барселоне. Пиастри был обладателем поул-позиции и сохранил лидерство по итогам главного заезда.

Второе место занял его партнер по "Макларену" британец Ландо Норрис (+2,471 секунды). Тройку призеров замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+10,455).

Чемпион четырех прошлых сезонов Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл", получил 10-секундный штраф за нарушение правил. В итоге нидерландец замкнул топ-10.

Кроме того, Ферстаппен получил три штрафных баллов, которых у него 11 в общей сумме. Если на двух следующих этапах пилот заработает хотя бы один штрафной балл, то будет дисквалифицирован на одну гонку.

В общем зачете "Формулы-1" после Гран-при Испании лидирует Пиастри (186 очков), который одержал пять побед в сезоне. Следом идет Норрис (176), а замыкает тройку Ферстаппен (137).

В Кубке конструкторов лидерство упрочил "Макларен" (362). Также в топ-3 входят "Феррари" (165) и "Мерседес" (159).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2251191-piastri-oderzhal-pyatuyu-pobedu-v-sezone-formuly-1-ferstappen-poluchil-shtraf/