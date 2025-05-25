Лидер сборной Казахстана по плаванию выиграл две медали на престижном турнире во Франции

Казахстанский пловец Адильбек Мусин дважды поднялся на пьедестал почета на этапе престижной серии "Маре Нострум" во Франции, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу и воскресенье третий этап соревнований прошел в Кане-ан-Руссийон.

В первый день Мусин выиграл серебро на дистанции 100 метров баттерфляем, показав время 51,82 секунды. Он уступил только французу Максиму Груссе (51,40). Тройку призеров замкнул россиянин Роман Шевляков (51,93), соревновавшийся в нейтральном статусе.

Во второй день казахстанец стал вице-чемпионом на дистанции 50 метров баттерфляем. В этой дисциплине он показал время 23,43 секунды. Выше в протоколе оказался только россиянин Олег Костин (23,06), выступавший в нейтральном статусе. Бронзу выиграл нидерландец Томас Верхувен (23,45).

Таким образом, Мусин не только набрал значительное количество рейтинговых очков, но и получил по две тысячи евро за каждую медаль в качестве призовых (всего около 2,3 миллиона тенге по нынешнему курсу).

Также на этапе во Франции еще несколько казахстанцев пробились в главные финалы. Спинистка Ксения Игнатова стала пятой и седьмой на дистанциях 200 и 50 метров соответственно. Арсен Кожахметов показал седьмой результат на 100-метровке брассом. Софья Сподаренко заняла шестое место на дистанции 50 метров баттерфляем.

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