Ландо Норрис одержал вторую победу в сезоне "Формулы-1"

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем Гран-при Монако — восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на Городском автодроме Монте-Карло. Норрис был обладателем поул-позиции и в итоге стал сильнейшим.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари", который отстал от победителя на 3,131 секунды. Тройку призеров замкнул австралиец Оскар Пиастри из "Макларена", уступивший чемпиону 3,658 секунды.

Победа стала для Норриса второй в нынешнем сезоне. Он идет вторым в общем зачете (158 очков), отставая только от Пиастри (161). Тройку лидеров замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (136) — чемпион четырех прошлых сезонов.

В Кубке Конструкторов лидерство удерживает "Макларен" (279). Вторым идет "Мерседес" (147), третьим — "Ред Булл" (131).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в испанской Барселоне с 30 мая по 1 июня.

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