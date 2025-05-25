Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по каратэ

Представитель национальной сборной по каратэ Жоламан Бигабыл стал победителем чемпионата Азии, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДРС РК.

В финале программы кумитэ в весовой категории до 55 килограммов наш соотечественник Жоламан Бигабыл одержал победу над местным спортсменом Собитоном Косимовым.

Это первая золотая медаль, завоеванная сборной Казахстана в Ташкенте. Троим нашим спортсменкам еще предстоят личные соревнования, а затем женская сборная Казахстана поборется за главный приз турнира.

Отметим, ранее бронзовые медали в кумитэ завоевали Молдир Жанбырбай (-50 кг), Асель Канай (-61 кг), Данияр Юлдашев (-84 кг) и мужская сборная Казахстана.

В этом году за награды континентального первенства борются 421 каратистов из 29 стран.

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