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Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по каратэ

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Жоламан Бигабыл
Жоламан Бигабыл. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представитель национальной сборной по каратэ Жоламан Бигабыл стал победителем чемпионата Азии, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДРС РК.

В финале программы кумитэ в весовой категории до 55 килограммов наш соотечественник Жоламан Бигабыл одержал победу над местным спортсменом Собитоном Косимовым.

Это первая золотая медаль, завоеванная сборной Казахстана в Ташкенте. Троим нашим спортсменкам еще предстоят личные соревнования, а затем женская сборная Казахстана поборется за главный приз турнира.

Отметим, ранее бронзовые медали в кумитэ завоевали Молдир Жанбырбай (-50 кг), Асель Канай (-61 кг), Данияр Юлдашев (-84 кг) и мужская сборная Казахстана.

В этом году за награды континентального первенства борются 421 каратистов из 29 стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2248617-kazahstanskiy-sportsmen-zavoeval-zolotuyu-medal-na-chempionate-azii-po-karate/