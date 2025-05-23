Определились четвертьфинальные пары чемпионата Казахстана по футзалу

В чемпионате Казахстана по футзалу прошли заключительные матчи регулярного сезона, по итогам которых определились все участники плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата Казахстана по футзалу. После сыгранных заключительных матчей 43 и 44 тура по итогам регулярного сезона стала известна окончательная восьмерка участников в борьбе за медали национального чемпионата.

Занявший первое место "Семей" сыграет против аутсайдера восьмерки уральского "Байтерека". Алматинский "Кайрат" встретится в матче против талдыкорганского "Жетысу".

"Атырау" поборется с шымкентским "Ордабасы", а рудненский "Аят" с "Актобе". Матчи этой стадии стартуют 7 июня. Победитель противостояния определится в серии до двух побед. Финальные игры которые определят победителя сезона 2024-2025 начнется 23 июня.

Напомним, действующим чемпионом страны является Семей, который в прошлом году победил Кайрат и впервые за 20 лет прервал гегемонию алматинцев в чемпионате.

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